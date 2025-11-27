Местят финала на световното от Ню Йорк заради новия кмет

ФИФА тегли жребия за световното като в турнир от "Големият шлем"

Ню Йорк може да загуби финала на световното заради проблемите между Доналд Тръмп и новия кмет Зохран Мандани. Под въпрос са и мачовете в Сиатъл. За това намекна президентът на ФИФА Джани Инфантино, който още веднъж потвърди, че по желание на американския президент ще се местят градовете домакини.

Тръмп и Мандани са в открита война, след като дори на срещата в Белия дом кметът нарече Доналд “фашист”.

В Ню Йорк все пак трябва да се играе финалът на световното първенство и ще е уникално да бъде сменен стадионът.

Така ситуацията никога не е била толкова комплицирана преди началото на световно първенство. Преди вече всичко се знаеше.

След куп експерименти ФИФА реши да предприеме теглене на жребия по примера на турнирите от “Големият шлем”. Така топотборите в ранглистата Испания, Аржентина, Англия и Франция ще бъдат разпределени в отделни четвъртини на схемата, като могат да се срещнат чак на 1/2-финал, а Испания и Аржентина - чак на финала. Стига обаче да спечелят първото място в предварителните групи.

Окончателно в първа урна за жребия са домакините Канада, Мексико и САЩ, плюс Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия и Германия. Във втора са Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия и Австралия. В трета са Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия и Република Южна Африка. И в четвърта са Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, четирите победители от европейските плейофи и двата от междуконтиненталните.

Задължително европейските отбори от втора и трета урна отиват в група с европейски, които са водачи на групи. Това обаче означава, че поне един от нашия континент, който спечели място през плейоф, ще попадне в група с три неевропейски, което пък ще го направи фаворит. Така например Италия, ако се класира.

Симулациите показват, че със сигурност ще има групи, които ще са много завързани и нищо няма да е ясно, и други, които ще бъдат с поне два от т.нар. слаби отбори, които стигнаха до световното.

Реално последните отбори, които се класират на световното първенство, ще станат ясни през март, когато са плейофите. Европейските са Уелс/Босна - Италия/Северна Ирландия, Украйна/Швеция - Полша/Албания и Словакия/Косово - Турция/Румъния.

