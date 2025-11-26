ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21793984 www.24chasa.bg

Още един проблем за "Реал" преди мача с "Олимпиакос"

1316
СНИМКА: РОЙТЕРС

Английската звезда на "Реал" (Мадрид) Джуд Белингам е получил контузия часове преди мача срещу "Олимпиакос" в Шампионската лига по-късно тази вечер, пише вестник "Марка". Халфът е получил разтежение на прасеца, което най-вероятно ще накара треньора Шаби Алонсо да го извади от титулярния състав, за да не поема излишни рискове със здравето на футболиста. Състоянието на Белингам не е сериозно, но медицинският екип на Реал е предупредил треньора, че той е изложен на риск, в случай, че играе.

Това е пореден проблем за Шаби Алонсо, след като отборът му замина за Атина без седем играчи заради различни проблеми - Антонио Рюдигер, Дани Карвахал, Едер Милитао, Дейвид Алаба, Дийн Хаусен, Тибо Куртоа и Франко Мастантуоно.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.