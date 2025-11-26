"Левски" отпадна за Шампионската лига, среща германски тим за купата на ЦЕВ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първенецът в мъжкия ни волейбол "Левски" няма да играе в групите на Шампионската лига.

В реванш от решителния плейоф, игран в София, воденият от треньора Николай Желязков тим имаше трудната задача да победи с 3:0 или 3:1 „Лас Палмас" на легендата Османи Хуанторена след 0:3 на испанска земя.

Срещу кубинската легенда с италиански паспорт и другите му класни съотборници обаче това не се случи и българският представител загуби с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25).

След отпадането от квалификациите за Шампионската лига "Левски" се мести в турнира за купата на CEV, където противник в 1/16-финалите ще му е германският „Фридрихсхафен". Първият мач е на 10 декември в София, а реваншът е на 6 януари.

При решен мач след 0:2 Желязков даде почивка на асовете Тодор Скримов и Светослав Гоцев, а след това на практика пусна изцяло юношески състав.

Най-резултатен за домакините стана Лазар Бучков с 10 точки (2 блока).