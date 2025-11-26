ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рекорд на Александър Везенков за сезона не стигна за победа на "Олимпиакос"

Александър Везенков Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

Умението на Александър Везенков да вкарва за пореден път се оказа недостатъчно за победа на "Олимпиакос" в Евролигата по баскетбол.

Бившият №1 на континента отбеляза рекордните си за сезона 29 точки, към които добави 8 борби. Гръцкият отбор обаче допусна петата си загуба - 80:91 от "Цървена звезда" в препълнената "Белград арена". 

"Олимпиакос" стигна до преднина от 12 точки, но в началото на последната четвърт не вкара кош цели 4 минути и допусна серия от 0:13. Точно към края своите решителни 10 точки вкара друг български национал - Коди Милър-Макинтайър. 

Везенков и компания имат баланс 8:5, а в следващия кръг на 4 декември са домакини на поредно балканско дерби - с турския "Фенербахче".

