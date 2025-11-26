Французи измислиха нов вариант за българските етапи от обиколката на Италия

България ще се превърне в поредната страна, приела етапи от обиколката на Италия, а това продължава да вълнува света на колоезденето.

Официално маршрутът на 109-ото издание на "Джирото" ще бъде обявен в понеделник и се очаква стартът (La Grande Partenza) да е в Бургас, а после колоната да премине през Несебър, Велико Търново, Пловдив и София, преди да напусне нашата територия.

Според един от специализираните френски сайтове обаче пътят на колоездачите през България ("една от най-големите страни на Балканите") ще е различен. Старт в Бургас и етап до Сливен, после Габрово - Тетевен и отборно бягане по часовник на 23 км в София. От нашата столица обиколката продължава с трансфер до Италия и етап Лече - Матера.

В публикацията си от Velofute все пак уточняват, че това е техен вероятен вариант за маршрут.