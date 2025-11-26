"Арсенал" прегази и "Байерн" в Шампионската лига, нов провал за "Ливърпул", Мбапе с 4 гола за "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арсенал" взе голямото дерби в Шампионската лига. Лондончаните на Микел Артета прегазиха "Байерн" (М) 3:1 на своя стадион. Така "Арсенал" продължава перфектната си серия в турнира на богатите и има 15 точки от толкова възможни - единственият без загуба след изиграването на 5-ия кръг в състезанието. За германския първенец пък загубата е първа от началото на кампанията.

Юриен Тимбер откри за домакините в 22-ата мин. Младият Ленарт Карл изравни в 33-ата мин. Нони Мадуеке отново даде аванс на "Арсенал" в 69-ата мин. Крайното 3:1 оформи Габриел Мартинели в 76-ата, който се възползва от неразчетено излизането на вратаря на съперника Мануел Нойер.

Затъването на "Ливърпул" през този сезон пък продължава. И вече не е само във Висшата лига, ами и в Шампионската лига. Воденият от Арне Слот тим падна 1:4 у дома от ПСВ.

Иван Перишич откри резултата от дузпа за гостите още в шестата минута. Доминик Собослай изравни десет минути по-късно. В 56-ата Гуус Тил отново даде преднина на ПСВ, а в 73-тата Кухаиб Дриуеш направи 3:1. В добавеното време същия оформи крайния резултат.

Актуалният носител на Шампионската лига ПСЖ направи поредния си луд мач. Френският първенец би в голово шоу 5:3 "Тотнъм".

Финалистът от миналия сезон - "Интер", пък допусна първа загуба в турнира. Италианският тим падна 1:2 от "Атлетико" (М) като гост.

"Реал" (М) се измъчи в Атина срещу "Олимпиакос", но си тръгна от Гърция с победа - 3:4. Всички голове за "белия балет" вкара мегазвездата Килиан Мбапе.

Други резултати:

"Копенхаген" - "Кайрат" 3:2

"Пафос" - "Монако" 2:2

"Айнтрахт" (Фр) - "Аталанта" 0:3

"Спортинг" (Л) - "Брюж" 4:0