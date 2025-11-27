ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Къри с нова контузия

Къри напусна принудително паркета. СНИМКА: РОЙТЕРС

Двукратният носител на приза за „Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация - Стеф Къри, напусна мача на "Голдън Стейт Уориърс" срещу "Хюстън Рокетс" с контузия и му предстои да бъде изследван, съобщи ESPN.

37-годишният гард ще бъде подложен на ядрено-магнитен резонанс, за да се установи сериозността на травмата.

Къри беше изваден от двубоя в последната част и накуцвайки се насочи към съблекалнята. Това се случи след серия от сблъсъци с противникови играчи и удар от гарда на „ракетите" Амен Томпсън. Звездата на „воините" проведе разговор с лице от медицинския екип на отбора, който реши да препоръча на старши треньора Стив Кър да го извади от игра.

„Когато чух, че контузията е в квадрицепса, се успокоих. По-добре е от глезен или коляно", каза Кър.

