"Ливърпул" на Слот близо до антирекорд от времето на Чърчил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Загубата 1:4 у дома срещу ПСВ в Шампионската лига за "Ливърпул" означава, че шампионът на Англия има 9 поражения в последните 12 мача. Това е най-слабата серия за "червените" от сезон 1953-1954, а тогава министър-председател на Великобритания е Уинстън Чърчил.

"Емоциите са много негативни и разочароващи. Аз също се надявах и очаквах доста по-добро представяне. Играта беше далеч от това, с което сме свикнали. Дори и да губим, нашите представяния бяха по-добри", заяви Слот.

"Червените" загубиха последните си три мача във всички турнири с по три гола разлика.

"Дори когато не играем добре, ние сме способни да вкараме две попадения и да създадем повече положения. Изпускаме твърде много ситуации и няма как да се конкурираме с най-силните", каза още Арне Слот.

Проблемният старт на шампионите във Висшата английска лига идва след покупки на футболисти на обща стойност 446 милиона паунда