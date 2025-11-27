Треньорът на "Арсенал": Победихме най-добрия отбор в Европа - "Байерн"

Играхме срещу отбор, който според мен е най-добрият в Европа през последните няколко месеца. И го победихме.

Това каза след успеха 3:1 над "Байерн" (М) мениджърът на "Арсенал" Микел Артета . За баварците това бе първо поражение през сезона.

Със сигурност бяхме много постоянни в турнира досега, но това е само началото. Толкова сме доволни от това, което видяхме днес. Енергията, която отново създадохме на стадиона, се предава. Енергията, която носим, е невероятна. Задължително трябва да поддържаме това, защото все още е много рано", заяви Артета пред медиите.

С победата "Арсенал" е единственият тим със 100-процентов актив в същинската фаза на Шампионската лига след изиграването на 5 мача.