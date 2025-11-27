ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени създадоха изкуствен език за измерва...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21797402 www.24chasa.bg

Обидихме националки на Ирландия по футбол, пуснахме им химна на Великобритания

1560

Националките на Ирландия са били принудени да пеят акапела националния химн преди мача с Швеция от европейските квалификации в група А5 в курорта "Албена", съобщава Би Би Си.

Вместо Amhran na bhFiann от уредбата прозвучал "Господи, пази краля" на Великобритания, което се смята за огромна обида в Ирландската република.

След като играчи и публика се развикали грешният химн бил спрян, но нов не бил пуснат. Заради това играчи и треньори се заели с пеенето.

Ирландия загуби с 1:3 първия си двубой с Швеция. Нашите националки пък паднаха 0:3 от Полша. В събота играем със скандинавките, а последният ни двубой е с ирландките.

Подобен скандал имаше и на мача Кубрат Пулев - Махмуд Чар, когато в залата бе пуснат първия куплет от химна на Германия, който по принцип е забранен заради връзките с хитлеризма.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.