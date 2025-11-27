Обидихме националки на Ирландия по футбол, пуснахме им химна на Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националките на Ирландия са били принудени да пеят акапела националния химн преди мача с Швеция от европейските квалификации в група А5 в курорта "Албена", съобщава Би Би Си.

Вместо Amhran na bhFiann от уредбата прозвучал "Господи, пази краля" на Великобритания, което се смята за огромна обида в Ирландската република.

След като играчи и публика се развикали грешният химн бил спрян, но нов не бил пуснат. Заради това играчи и треньори се заели с пеенето.

Ирландия загуби с 1:3 първия си двубой с Швеция. Нашите националки пък паднаха 0:3 от Полша. В събота играем със скандинавките, а последният ни двубой е с ирландките.

Подобен скандал имаше и на мача Кубрат Пулев - Махмуд Чар, когато в залата бе пуснат първия куплет от химна на Германия, който по принцип е забранен заради връзките с хитлеризма.