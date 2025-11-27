"Реал" маха Алонсо при загуба в неделя, кани Клоп

Въпреки 14 победи в 18 мача (+2 равни и 2 загуби) треньорът на "Реал" Шаби Алонсо е пред уволнение. Новината на "Дон Балон" идва след успеха с 4:3 при гостуването на "Олимпиакос" в Шампионската лига с каре попадения на Килиан Мбапе.

Според изданието бившият халф вече не се ползва с доверието на голяма част от играчите. Още от лятото той е в конфликт с разглезената примадона Винисиус Жуниор, а вече явно и с други фигури в състава.

"Дон Балон" твърди, че при загуба във визитата на "Жирона" в неделя президентът Флорентино Перес ще уволни Алонсо. А след това ще покани за негов заместник Юрген Клоп.