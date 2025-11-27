Юношите на България до 16 г. паднаха от Унгария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношите на България до 16 г. паднаха 2:5 от Унгария. Мачът се игра на базата на Унгарския футболен съюз в Телки, край Будапеща.

Лъвчетата" откриха чрез Мартин Петков, но допуснаха спад в играта си обрат на полувремето, като инкасираха 4 попадения. В последствие Александър Сираков върна един гол, но в края на двубоя се стигна и до нов такъв за домакините.

Преди дни селекцията ни направи 2:2 със същия съперник

Стартов състав на България U16: 12. Умут Бекиров (В), 4. Витомир Тодоров, 5. Мартин Кузманов (К), 8. Николай Неделчев, 10. Кристиан Митрушев, 13. Антоан Добрев, 14. Манол Данчев, 16. Христиан Захариев, 17. Мартин Петков, 19. Васил Киров, 22. Антоан Даскалов