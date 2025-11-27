ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недофинансираното здравеопазване може да струва на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21799750 www.24chasa.bg

Юношите на България до 16 г. паднаха от Унгария

900

Юношите на България до 16 г. паднаха 2:5 от Унгария. Мачът се игра на базата на Унгарския футболен съюз в Телки, край Будапеща.

Лъвчетата" откриха чрез Мартин Петков, но допуснаха спад в играта си обрат на полувремето, като инкасираха 4 попадения. В последствие Александър Сираков върна един гол, но в края на двубоя се стигна и до нов такъв за домакините.

Преди дни селекцията ни направи 2:2 със същия съперник

Стартов състав на България U16: 12. Умут Бекиров (В), 4. Витомир Тодоров, 5. Мартин Кузманов (К), 8. Николай Неделчев, 10. Кристиан Митрушев, 13. Антоан Добрев, 14. Манол Данчев, 16. Христиан Захариев, 17. Мартин Петков, 19. Васил Киров, 22. Антоан Даскалов

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.