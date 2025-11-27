ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проектът за новия стадион на ЦСКА с номинация за престижна награда

Ръководството на ЦСКА съобщи за признание, свързано с проекта за реконструкция на стадион „Българска армия", който е финалист в Archello Awards 2025.

„Заедно към победата!

Щастливи сме да споделим, че проектът за реконструкция на стадион „Българска армия" е финалист в Archello Awards 2025 в категория Unbuilt Project of the Year.

Предстои определянето на победителя, като във всяка категория ще бъдат връчени по две отличия – едно от международно жури и едно от публиката.

Гласуването на публиката е отворено до 30.11.2025 г.

Подкрепете новия символ на българския футбол!", съобщиха от ЦСКА на своя профил във Фейсбук.

