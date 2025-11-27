Треньорска сеч след Шампионската лига

Сериозна треньорска сеч се задава след изиграването на 5-ия кръг от същинската фаза на Шампионската лига. А на пангара са двама от треньорите, от които се очакваше адски много.

Дните на Арне Слот в “Ливърпул” изглеждат преброени. Шампионите на Англия, който пръснаха стотици милиони през лятото за нови играчи, са в невиждана криза. След 1:4 от ПСВ на “Анфийлд” “червените” вече имат 9 поражения в последните си 12 мача. Това е най-слабата серия за “Ливърпул” от сезон 1953-1954, а тогава министър-председател на Великобритания е Уинстън Чърчил. За първи път от 72 години пък актуалният шампион на Англия губи 3 поредни мача във всички състезания с разлика от 3 от гола.

Безобразната игра на “Ливърпул” и поредната загуба дори накараха феновете на “Анфийлд” да искат оставката на Арне Слот. А само преди няколко месеца същите тези привърженици не спираха да заливат с овации мениджъра, който изведе отбора до 20-а титла от Висшата лига. Според медиите на Острова шефовете на “Ливърпул” са поставили ултиматум пред Слот. А той гласи: “Или печелиш следващите 3 мача, или си аут”. Така индиректно в уволнението на Слот участие може да има и българинът Илия Груев.

Неговият “Лийдс” среща “червените” в края на следващата седмица. И при негативен резултат именно йоркширци може да са последният съперник на Слот в “Ливърпул”.

Арне Слот похарчи близо половин милиард британски лири за нови играчи, но няма и помен от шампионския сезон от миналата година.

“Мърсисайдци” вече имат и варианти за заместници на нидерландеца. Бившият мениджър на “Тотнъм” Анге Постекоглу засега е фаворит номер 1 за поста.

“Не се притеснявам. Трябва да се справя по-добре”, каза самият Слот след поредната загуба на водения от него тим.

Рекордьорът по отличия в Шампионската лига - “Реал” (М), също е напът да смени наставника си. През лятото “белият балет” бе поет от Чаби Алонсо. Но както е тръгнало, кариерата му като треньор на “Бернабеу” ще приключи скоропостижно. И в основата на раздялата не стоят резултати. Алонсо има 14 победи от 18 мача като наставник на най-титулувания клуб в Европа. А конфликт с играчите. Най-сериозен е този с Винисиус. И изглежда, босовете на “Реал” предпочитат да се разделят с треньора вместо с бразилеца.

Според “Дон Балон” президентът на мадридчани Флорентино Перес ще махне Алонсо при първата му издънка. Авторитетното издание твърди, че клубният бос ще уволни Алонсо при загуба във визитата на “Жирона” в неделя. А след това Перес ще покани за негов заместник Юрген Клоп.

Иначе Килиан Мбапе не спира да дърпа сам “Реал”. Френският ас заби 4 гола при успеха 4:3 над “Олимпиакос” в Шампионската лига. Успехът прекъсна негативната серия от 3 мача без победа за мадридчани. Така Мбапе вече е отбелязал повече от половината попадения за кралския тим от началото на сезона - той има 22 на сметката си от общо 40.

Малкият “Пафос” пък продължава да пише история. Шампионът на Кипър измъкна 2:2 от “Монако”. С гола си във вратата на френския тим пък легендата Давид Луис се превърна във втория най-възрастен голмайстор в историята на Шампионската лига. Бразилецът е на 38 години и 218 дни. Най-възрастният, вкарвал попадение в турнира, е Пепе (40 г. и 290 дни).