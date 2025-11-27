424 мача по-късно “Байерн” беше тотално смачкан

“Арсенал” изнесе на “Байерн” (М) истинска лекция в голямото дерби от 5-ия кръг на същинската фаза на Шампионската лига. Лондончани биха 3:1 баварците. А статистиката е още по-показателна колко е била голямата разликата в двубоя между лидерите в класирането.

За първи път от 8 години “Байерн” допусна цели 7 големи шанса пред своята врата. За последно това се случи през 2017 г. в 1/4-финала с “Реал” (М), загубен 2:4 от германския хегемон, като въпросните шансове са цели 9. От тогава до сега изминаха точно 424 мача и нито веднъж съперник на “Байерн” не е достигал подобно нещо пред вратата им.

След победата на “Арсенал” пък отборът на Микел Артета тотално е сочен за фаворит №1 в Шампионската лига. И според всички накрая на сезона ще спечели Ушатата купа.

Големият герой на вечерта обаче не е от тима от Лондон, а 17-годишният Ленарт Карл. Юношата на “Байерн” вкара единствения гол за тима си и първи в Шампионската лига във вратата на “Арсенал”. А малко известен факт е, че преди години треньор му е българин. Това е Петър Гайдаров, който води младежка формация до 19 години в колоса от Мюнхен.

