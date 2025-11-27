"Лудогорец" срещу "Селта" за първи път в евпорейските турнири (съставите)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболният доминатор у нас през последните 14 сезона "Лудогорец" приема испанския "Селта" в петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Мачът на стадион "Хювефарма Арена" започна в 19,45 часа.

Това е дебют за норвежкия треньор Пер-Матиас Хьогмо начело на "орлите" в Европа. В първата си среща под негово ръководство разградчани надвиха "Септември" с 2:0 като гост.

След първите си четири мача в Лига Европа "Лудогорец" има 3 точки, спечелени в срещу Малмьо в първия мач. След това българският шампион загуби от "Бетис", "Йънг Бойс" и "Ференцварош". "Орлите" са 30-и в класирането, докато Селта е 4-и с 9 точки.

Балаж Берке от Унгария ще бъде главен съдия на срещата. Помощници на Берке ще бъдат Венцел Тот и Петер Кобор, а Бенце Чонка е четвърди съдия. Отговорниците за системата ВАР също са от Унгария. Тамаш Богнар е главен ВАР съдия, а Ференц Карако е асистент.

Ето и стартовите състави.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Нареси, Дерой Дуарте, Кайо Видал, Иван Йорданов, Агибу Камара, Петър Станич.

"Селта": Иван Вияр, Мануел Фернандес, Йоел Лаго, Михайло Ристич, Оскар Мингеса, Дамиан Родригес, Илайш Мориба, Анхел Аркос, Феран Жутгла, Борха Иглесиас, Жонес Ел-Абделауи.