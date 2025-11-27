Капитанът Гоцев: Моделът на “Левски” е правилен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Моделът, който ние в “Левски” прилагаме, е изключително правилен. А именно - да залагаме на играчи от нашата школа, да им даваме път да израстват и да излизат след това в чужбина, за да се доусъвършенстват и да се връщат да играят за националния отбор. 7 момчета от тези, които посрещнахме на “Александър Невски”, са от школата ни.

С последното изречение капитанът на волейболния “син” тим Светослав Гоцев визира световните вицешампиони на България.

Центърът направи сравнение след отпадането от испанския “Лас Палмас” в последния квалификационен кръг след второ 0:3, този път в София.

“Големите европейски клубове се обновяват всяка година, за да търсят резултати и не се целят в някаква структура, която ще остане няколко години”, заяви бившият национал.

След напускането на Шампионската лига “Левски” се мести във втория по сила европейски турнир - за купата на ЦЕВ. Там съперник в 1/16-финалите ще е “Фридрихсхафен” от Германия.

