Успешен повторен дебют за Любомир Минчев начело на България

Баскетболистите на България започна с победа участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029. При завръщането като селекционер на Любомир Минчев на пейката представителният ни тим се наложи над Армения с 98:88 в "Арена Ботевград", в първия си мач от група Б на пресявките.

Александър Стоименов бе най-добър за България с 21 точки. Йордан Минчев оформи дабъл-дабъл - 16 и 11 борби. Борислав Младенов добави 14 точки. Иван Алипиев регистрира 13. Дий Бост финишира с 11 точки, 6 борби и 9 асистенции.

Дебют с екипа на националния ни тим направи Мартин Русев.

Андре Спайт бе над всички за Армения с 37 точки. Крисчън Витал го последва с 27 и 8 борби.

Националите започнаха силно и чрез Йордан Минчев, Иван Алипиев и Борислав Младенов дръпнаха със 17:8. Армения отговори и чрез Крисчън Витал намали до 21:23. Кош на Борислав Младенов оформи 25:21 в полза на България в края на първата част. През втория период гостите излязоха напред с 2 точки, след което последваха няколко разменени коша преди Александър Стоименов, Емил Стоилов, Иван Алипиев и Димитър Димитров да изведат представителния ни тим отново напред за 51:41 на голямата почивка.

След паузата Юра Меликян сведе изоставането на тима си до 5 точки за 51:56. Нашите реагираха и чрез Павлин Иванов, Димитър Димитров, Дий Бост и Борислав Младенов отново направиха преднината си двуцифрена, а в края на третата четвърт на таблото бе изписано 78:67. През последния 10 минути България се изстреля напред с 16 точки, но Андре Спайт и Крисчън Витал дадоха надежди на противника след 86:92. Шест поредни точки на Борислав Младенов и Йордан Минчев подпечатаха успеха на нашия тим с крайното 98:88.

Двубоят бе наблюдаван и от българския национален отбор по баскетбол на колички, който през септември спечели историческа първа титла от европейското първенство, Дивизия C, провело се в Самоков. Днес състезателите и треньорският щаб бяха наградени със специални плакети от президента на БФБаскетбол Георги Глушков на почивката на мача.

В залата бяха още директор "Развитие" към родната централа Пини Гершон, изпълнителният директор на БФБаскетбол Филип Виденов, селекционерът на женския ни национален отбор Таня Гатева и Иван Ценов, който е част от Управата на Асоциацията на българските спортни федерации.

Следващите мачове на България в предквалификациите за Евробаскет 2029 ще бъдат февруари и март. На 27 февруари 2026 г. "лъвовете" ще гостуват на Норвегия, а на 2 март 2026 г. ще имат визита на Армения.