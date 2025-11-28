Никола Цолов започна с 18-о място във Формула 2

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов зае 18-о място в първата си свободна тренировка във Формула 2.

Българският пилот направи дебют в този шампионат и ще кара в последните два кръга, като основната му цел е да свикне с различния автомобил.

Вторият в генералното класиране и рекордьор по победи във Формула 3 допусна само една неточност на пистата в Катар и остана на 1,431 секунди от лидера в шампионата Леонардо Форнароли (Ит). В тренировката караха 22-ма пилоти.

Цолов ще участва във Формула 2 догодина със същия си отбор "Кампос".

По-късно днес е квалификацията за спринта.