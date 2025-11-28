ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ученици във Варна се учат да решават конфликти чре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21806158 www.24chasa.bg

Никола Цолов започна с 18-о място във Формула 2

1248
Никола Цолов Снимка: Formula 2

Никола Цолов зае 18-о място в първата си свободна тренировка във Формула 2.

Българският пилот направи дебют в този шампионат и ще кара в последните два кръга, като основната му цел е да свикне с различния автомобил. 

Вторият в генералното класиране и рекордьор по победи във Формула 3 допусна само една неточност на пистата в Катар и остана на 1,431 секунди от лидера в шампионата Леонардо Форнароли (Ит). В тренировката караха 22-ма пилоти. 

Цолов ще участва във Формула 2 догодина със същия си отбор "Кампос". 

По-късно днес е квалификацията за спринта. 

Никола Цолов Снимка: Formula 2

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България