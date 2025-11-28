ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Mastercard и JRE-България обединяват усилия, за да...

Трио преподписа с "Лудогорец"

1216
Ивайло Чочев бе единственият титуляр за “Лудогорец” в последния мач на разградчани - 1:1 с “Локо” (Пд). СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Лудогорец" подписа нови договори с още трима играчи – Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей. Така клубът продължава последователната си политика да запазва опитните фигури в състава.

Текпетей е сред най-продуктивните футболисти в отбора, записвайки 199 мача, 45 гола и 37 асистенции с екипа на разградчани във всички турнири. Един от големите таланти на Академия "Лудогорец", минал през повечето ѝ формации, Иван Йорданов също е важна част от първия тим. До момента той има 78 мача, 4 гола и 7 асистенции за първия отбор. Ивайло Чочев се утвърди като лидер в средната линия с 93 мача, 22 гола и 9 асистенции в официални двубои за клуба.

Новината идва само дни след като Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха своите контракти с шампионите.

