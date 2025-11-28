“Лудогорец” с 41% шанс за елиминации в Лига Европа

Отново най-малко публика в Разград в турнира - 4779 фенове

“Лудогорец” рязко вдигна шансовете си да попадне в елиминациите на Лига Европа след епичната победа с 3:2 над испанския “Селта” в четвъртък вечерта. Те вече се оценяват на 41%. Дори се запазват тези да се влезе в първата осмица, но са минимални - 0,1%. Това минава през три победи в последните мачове, което въобще не е толкова невероятно. До края на шампионатната фаза остават двубои с ПАОК (Гърция), шотландския “Рейнджърс” и френския “Ница”, като последните два в момента са в доста слаба форма, но не е ясно как ще са през януари догодина.

Двубоят със солунския гранд е в Разград на 11 декември, на 22 януари е гостуването в Глазгоу, а седмица по-късно - домакинството на френския тим.

Разградчани счупиха каръка срещу испански отбори, след като нямаха победа в 10 поредни мача срещу такива в евротурнирите. На всичко отгоре вкараха три гола на 12-ия в Примера дивисион, като това не бе ставало от 34 години, когато “Левски” набучи 5 на “Барселона” в мач без значение. Три и повече попадения от българските отбори са записвали още “Берое” и “Ботев” (Пловдив). С успеха над “Селта” “Лудогорец” вече събра повече точки от миналата година - 6 срещу 5 през 2024 г. Преглед на миналогодишната таблица след изиграването на всички мачове от основната фаза пък показва, че при само още един успех и равен разградчани почти сигурно ще си капарират плейоф във втория по сила турнир на УЕФА.

Иначе големият герой за българския тим бе Петър Станич. Сръбският младежки национал, който пристигна в “Лудогорец” през лятото, вкара хеттрик. По този начин халфът на шампионите вече има 5 гола от началото на кампанията и се изкачи на първо място при голмайсторите.

“С ръка на сърцето мога да кажа, че този път съм напълно доволен”, заяви след победата наставникът на разградчани Хьогмо. Това бе неговият дебют в евротурнирите начело на “Лудогорец”, след като води тима само при победата с 2:0 над столичния “Септември”.

Шампионите могат да съжаляват единствено за допуснатите в края на мача две попадения, защото в крайното класиране на същинската фаза важи головата разлика.

В Испания пък отдават заслуженото на разградчани. И признават, че напълно заслужено българският тим е спечелил срещу “Селта”.

Ден след победата пък “Лудогорец” подписа нови договори с още трима играчи – Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей.

В същото време за пореден път домакински мач на единствения ни представител в Лига Европа попадна в класацията на най-ниско посетените двубои от кръга. Точно 4779 души виждат успеха на “орлите” над “Селта” на арената в Разград. Единствено по-малко публика има на “Макаби” (Тел Авив) - “Лион”. Френският тим би 6:0, а двубоят бе в съседна Сърбия, а не в Израел заради войната и бройката на зрителите е едва 320.

Капитанът на България Кирил Десподов не успя да помогне на своя ПАОК. Гръцкият тим, който е следващият съперник на “Лудогорец”, врътна 1:1 с “Бран”. Футболист номер 1 у нас отново бе резерва и се появи в последните минути на срещата.

Друг национал - Димитър Митов, помогна на “Абърдийн” да спечели втората си точка в Лигата на конференциите. Шотландският тим на българския страж направи 1:1 с “Ноа”. Точката бе едва втора за отбора на родния вратар и така шансовете на отбора му да продължава след същинската фаза са почти минимални.

Георги Кабаков пък свири най-скандалния мач в Лига Европа - “Астън Вила” - “Йънг Бойс”, спечелен от англичаните 2:1. При втория гол на Дониел Мален се намеси ВАР с Драгомир Драганов и отсъди в полза на британците. Това разгневи агитката на гостите, като част от феновете започнаха да мятат бутилки към играча. Една от тях удари Мален и разби главата на голмайстора. След мача пък няколко швейцарски ултраси бяха арестувани.

