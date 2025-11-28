Александър Донски пак на финал, осигури си рекордно класиране в ранглистата на двойки

Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 100" в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Националният ни състезател за купа "Дейвис" и представителят на домакините Тиаго Перейра се наложиха над поставените под номер 3 Иниго Сервантес (Испания) и Давид Пихлер (Австрия) с убедителното 6:3, 6:1.

Донски и Перейра очакват утре в мача за трофея победителите от срещата между водачите в схемата Тео Арибаже (Франция) и Нино Сердарушич (Хърватия) и румънците Александру Жекан и Богдан Павел.

Донски за четвърти път през сезона достигна до финал на двойки в "Чалънджър" след турнирите в Брага през октомври, в Тунис през май и в Кигали, където през март спечели първата си и единствена титла до този момент във веригата.

С доброто си представяне през тази седмица българинът си гарантира рекордно класиране в световната ранглиста на двойки, в която ще прогресира в най-лошия случай до 127-ата позиция, което е с две места по-напред от най-доброто му досега.