"Левски" гази на всички фронтове в елита

“Левски” не само е лидер в Първа лига, при това убедително, ами и гази и на почти всички възможни фронтове в елита. “Сините” са с най-добри показатели по брой отбелязани голове и най-малко допуснати - съответно 33 и 8.

А почеркът на испанския им предводител все повече си казва думата. Воденият от Хулио Веласкес е отборът, който най-много владее топката по време на мач - средно 64,4%. На второ място по този показател е серийният шампион “Лудогорец” (62,8), а трети е ЦСКА (57,6%). Традиционно специалистите от Иберийския полуостров обичат техните тимове да диктуват играта. А “Левски” определено спазва това. “Сините” са и тимът с най-много точни подавания. На мач от елита столичани регистрират по 424 паса. Зад столичани са отново “Лудогорец” (417) и “Арда” (380).

“Левски” води и в класацията по най-много изстрели на мач - 16,8. Второто и третото място в класацията е за “Лудогорец” (16,7) и ЦСКА (16,1). Че “сините” доминират най-много от всички 16 тима в елита, се затвърждава и от това, че тимът изпълнява най-много ъглови удари средно на мач - 6,7. Играчите на Веласкес регистрират и най-много успешни дрибли - 21,8. Тук второто място е за футболистите на “Арда” - 17,9. А трети са тези на “Черно море” - 16,7.

“Сините” също така са единственият тим в елита, който е отбелязал 4 дузпи досега в шампионата.

“8-те точки на върха не ми вдъхват абсолютно нищо, защото предстои мач със “Септември” и това кой къде е в класирането не ти дава нищо. Остава още много време до края на сезона”, каза испанският предводител на “сините” преди неделния мач с новака в елита. Веласкес предупреди играчите си, че никой не трябва да подценява съперника. Испанецът за пореден път обясни, че може да има промени в състава. А контузените Карл Фабиен и Радослав Кирилов вече тренират с основната група.

“Нещата се объркват, когато си помислиш, че има лесни мачове. Винаги анализираме силните и слабите страни на противника, за да контролираме нещата, които можем, за да се доближим до желания резултат, знаейки, че става въпрос за спорт, в който често нещата не зависят от теб”, добави Веласкес.