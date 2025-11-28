Звездата на "Челси" се завръща точно за дербито с "Арсенал"

Звездата на "Челси" Коул Палмър е на разположение за мача от Висшата лига срещу "Арсенал". Това заяви мениджърът на "сините" от Лондон Енцо Мареска.

23-годишният английски национал претърпя битов инцидент миналата седмица, след като удари пръста си на крака във врата през нощта, и допълнително забави завръщането си, след като контузия в слабините вече го извади от игра веднъж този сезон.

„Той е на разположение да започне като титуляр и да играе", каза Мареска пред репортери.

„Всички са щастливи, съотборниците са щастливи, всички ние сме щастливи и най-важното е, че Коул е щастлив, защото един футболист иска да играе мачове и да участва в тренировки всеки ден."

Палмър е записал само четири участия за "Челси" във всички турнири тази кампания, като е отбелязал два пъти. Откакто се присъедини от "Манчестър Сити" през 2023 г., той е записал 45 гола и 29 асистенции в 101 мача за клуба от Западен Лондон.

„Той е най-добрият ни играч, радваме се, че се завърна, трябва да му дадем време да бъде 100% здрав. Справил се е фантастично в миналото и няма съмнение, че ще се представи много добре за този клуб в бъдеще", каза Мареска.

"Челси" се намира на второ място с 23 точки от 12 мача. Въпреки позицията си, Мареска остава предпазлив относно амбициите за титлата.