Три от три! Чолов показа голямо сърце за нов финал в Будапеща

България е с трима финалисти на Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Уилиам Чолов се присъедини към Радослав Росенов (60 кг) и Викторио Илиев (65 кг) и също ще се бие за златен медал на ринга в Будапеща. Националът ни показаха голямо сърце и изкова много труден успех над албанеца Амар Кочи.

В категория до 80 килограма Чолов наложи волята си в страхотна битка с 3:2 съдийски гласа. Резултатът можеше да е и по-убедителен, ако съдията на ринга не даде доста спорно предупреждение във втория рунд на нашето момче. Въпреки това Уилиам не се предаде и с много стойностна игра взе своето.

В събота за титлата Чолов ще се изправи срещу Боби Уолъс (Англия).