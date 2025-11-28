Никола Цолов започва със старт от втора редица във Формула 2

Никола Цолов май надмина очакванията при първото си официално сядане в автомобил от Формула 2.

Българският пилот зае отличното 7-о място в квалификацията в Катар. Вицешампионът и рекордьор по победи във Формула 3 получи шанса от отбора си “Кампос рейсинг” да участва в последните два кръга от сезона. Финалът е другата седмица в Абу Даби.

Резултатът от квалификацията означава, че утре при обърнатата решетка на първите 10 за спринта на пистата “Лусаил” Цолов ще стартира от втора редица (4-и).

“Сложна квалификация, защото пистата се променяше. Като за първи път резултатът е добър”, коментира Никола за “Диема спорт” 3.

Най-бърз в квалификацията бе Оливер Гьоте (Гер). В свободната тренировка Цолов бе 18-и.

Ландо Норис е съвсем близо до първата си титла във Формула 1. Британецът от “Макларън” води с 24 точки пред своя съотборник Оскар Пиастри (Авл) и четирикратния шампион Макс Верстапен (Нид) от “Ред Бул”. До края на сезона остават два кръга, като в Катар има и спринт и максимумът от точки за печелене през този уикенд е 33. Норис ще има и втори мачбол в Абу Даби.

Сметките показват, че основната задача на Ландо в събота и неделя е да вземе 2 точки повече от двамата други претенденти. С 26 аванс той ще е новият шампион. Англичанинът ще спечели титлата и при първо място в състезанието в неделя и разлика от 25 точки, тъй като в случай на евентуално равенство ще е с победа повече от Верстапен. Ако с Пиастри имат еднакъв брой победи, Норис е с предимството на повече втори места.