Оскар Пиастри спечели квалификацията за спринта в Катар, Ландо Норис е 3-и

Оскар Пиастри ще има възможност да навакса изоставането си в генералното класиране във Формула 1.

Австралиецът спечели квалификацията за спринта в Гран при на Катар, предпоследен кръг от сезона. Пилотът от "Макларън" изостава с 24 точки от своя съотборник и водач Ландо Норис. Британецът направи грешка в последната си обиколка, мина през чакъла и е трети. До Пиастри на старта ще бъде Джордж Ръсел (Анг) с "Мерцедес".

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен, който има същите точки като Пиастри, е едва шести, и то след другия от "Ред Бул" - Юки Цунода (Яп). Нидерландецът провали първата си бърза обиколка в последната квалификационна фаза с излизане от трасето в една от зоните за сигурност и се оплака от недозавиване.