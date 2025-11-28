ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Томислав Дончев: Може да бъде намерена нова точка ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21809380 www.24chasa.bg

Оскар Пиастри спечели квалификацията за спринта в Катар, Ландо Норис е 3-и

1120
Оскар Пиастри спечели квалификацията за спринта в Катар. Снимка: Ройтерс

Оскар Пиастри ще има възможност да навакса изоставането си в генералното класиране във Формула 1.

Австралиецът спечели квалификацията за спринта в Гран при на Катар, предпоследен кръг от сезона. Пилотът от "Макларън" изостава с 24 точки от своя съотборник и водач Ландо Норис. Британецът направи грешка в последната си обиколка, мина през чакъла и е трети. До Пиастри на старта ще бъде Джордж Ръсел (Анг) с "Мерцедес".

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен, който има същите точки като Пиастри, е едва шести, и то след другия от "Ред Бул" - Юки Цунода (Яп). Нидерландецът провали първата си бърза обиколка в последната квалификационна фаза с излизане от трасето в една от зоните за сигурност и се оплака от недозавиване. 

Оскар Пиастри спечели квалификацията за спринта в Катар. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)