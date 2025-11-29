Ейса на Григор напомни, че иска деца

Приятелката на Григор Димитров напомни, че една от големите ѝ мечти е да има деца.

Мексиканската актриса и модел го направи фино и индиректно, а поводът бе една снимка. Кадърът бе пуснат в социалните мрежи от Серена Уилямс. Тъмнокожата американка, бивша №1 в тениса, показа как на намокрен от дъжда корт тренира с малката си дъщеря Адира.

“Какви страхотни снимки”, написа Ейса.

Още преди да се появи публично в Мадрис с най-добрия български тенисист в историята, бившата на Джейсън Момоа и Тимъти Шаламе обяви пред сп. “Пийпъл”, че “умира да има деца”.

“С напредването на възрастта ми става все по-трудно, защото аз не оставям нещата недовършени. Когато обичам, влагам цялата си душа. Но за да бъде с мен един мъж, трябва да приеме моя начин на живот, защото професията ми изисква непрекъснато да пътувам, а честите отсъствия обикновено се отразяват зле на една връзка”, коментира Гонсалес.

По тази тема говори и Григор Димитров в Париж, където се завърна на корта след принудителното отсъствие от 124 дни заради скъсания гръден мускул и последвалата операция. Той получи контузията в осминафинала с Яник Синер (Ит) на “Уимбълдън”.

“Хубаво е край тебе да има човек, на когото винаги да разчиташ. Аз знам, че тя ме подкрепя, мога да кажа същото и за нея. Прекарахме си страхотно през лятото, а отдавна съм разбрал какво е да поддържаш непрекъсната връзка с близък, когато двамата не сте заедно”, сподели Димитров.

След почивката в Коста Рика двамата с Ейса се прибраха в Европа.

Григор и неговата едноименна фондация обявиха началото на инициативата “Уча се”, насочена към младите. Самият тенисист се появи със специален клип в социалните мрежи.

“Здравей, аз съм Григор Димитров и това е поредицата “Буквално с Гришо”. Тук ще ти разкажа как се става шампион и как да се грижиш за духа и тялото си. Приятно гледане”, споделя Димитров във видеото.