Илия Груев зарадва 88-годишен фен на "Лийдс"

88-годишният Бари Торнтън сияе с екип на “Лийдс” с номер 44. Неговият дом е нещо като храм на отбора, а старият човек посреща скъп гост - Илия Груев. Времената за отбора са трудни, но българинът не се отказва от благотворителната си дейност, пише "Дейли Мирър".

“Още преди началото на сезона знаехме, че ще е трудно. Да, не печелим много, но това е част от процеса”, споделя Груев. “Срещу “Астън Вила” играхме добре срещу добър отбор. Но с добра игра не можеш да си купиш нищо”, допълва халфът.

“Трябва да сме сплотени като семейство и ще успеем”, категоричен е националът. Но признава, че има напрежение и в съотборниците му и в мениджъра Даниел Фарке.

“Това е част от футбола. Даниел е прекрасен човек, опитва се да ни помогне, както и ние на него”, допълва Груев. А предстои нов труден мач - с “Манчестър Сити”.

Но въпреки всичко трябва да се продължава обществената работа.

“Когато човек остарява и е сам, му е доста по-зле, отколкото на нас на терена. Заради това трябва да им обръщаме внимание във всеки един момент”, категоричен е Груев.

И от дома на Бари отива при Лесли. И плаща абонамента им за “Скай спортс”, за да гледат любимия клуб.

