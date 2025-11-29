Българската дамска щафета стартира сезона в биатлона като №1 в стрелбата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националките ни в биатлона стартираха отлично сезона. Поне що се отнася до стрелбата.

В първия старт от кампанията Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова станаха №1 по този компонент в дамската щафета (4х6 км) със само 3 допълнителни патрона. Иначе казано - с общо 43 свалиха 40-те мишени.

В Йостерсунд (Шв) те демонстрираха и не лошо ски бягане, за да заемат 9-ото място, като влизане в топ 10 не се бе случвало отдавна.

Валя и Мария използваха 1 и 2 допълнителни патрона, като втората показа подобрение в придвижването по трасето освен това на рубежа.

Милена и Лора се представиха чудесно на своите постове, като повалиха всички мишени.

Словачките използваха 6 допълнителни патрона за втора най-добра стрелба след нашата.

Победата спечелиха французойките, следвани от Италия и Чехия.

В 17,55 ч стартира мъжката щафета, а България е в състав Антон Синапов, Владимир Илиев, Васил Зашев и Константин Василев. Благой Тодев е пипнал вирус в Швеция.