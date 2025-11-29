Владимир Зографски с рекордно класиране за България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски продължи страхотния си старт на сезона в световната купа по ски скок с историческо постижение.

Той записа рекордно за себе си и за България класиране с четвърто място на голямата шанца в Рука.

Състезанието бе прекратено в началото на втория кръг заради бурния вятър във Финландия, а за официални бяха признати резултатите от първия кръг. В него българинът записа опит от 131 метра, който му донесе 125,4 точки.

Пред Зографски завършиха единствено двама представители на Словения и един на Япония. Победител със 141 точки след скок от 142 метра стана Анже Ланишек. Втори зад словенеца е японецът Рен Никайдо със 136,4 точки и опит от 141 метра, а трети е Домен Превц със 128 точки. Словенецът направи опит от 132,5 метра.

Предишното най-доброто класиране на Зографски в старт от световната купа отново бе в Рука. През 2018-а той се нареди 6-и на същата шанца.

За 4-ото място днес Влади прибира премия от 7000 евро. Общо от началото на сезона е заработил 15 600.

В класирането той се изкачи до 11-ото място със 115 точки. Лидер с 356 точки е Ланишек.