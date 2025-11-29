ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралийският премиер се ожени, кучето Тото гордо...

Никола Цолов остана на обиколка от подиум в дебюта си във Формула 2

Никола Цолов остана само на обиколка от третото място още при дебюта си във Формула 2.

Вицешампионът във Формула 3 бе 4-и на старта в спринта в Катар и веднага излезе трети, а после няколко пъти удържа атаките на Рафаел Виягомес (Мекс). След първия автомобил за сигурност нашият пилот на "Кампос рейсинг" запази позицията си. Инцидент със Сиан Шийлдс (Вбр) доведе до ново излизане на автомобил за сигурност обиколка преди края на предвидените 23.

При рестарта Виягомес за пореден път атакува агресивно и принуди Цолов да излезе извън трасето, като така пропадна до 10-ата позиция, на която завърши. 

Заради действията на мексиканеца ситуацията трябваше да бъде разследвана. 

В неделя е основното състезание, в което Цолов е 7-и на старта - това е позицията му от квалификацията. В спринта първите 10 потеглят в обратен ред. 

