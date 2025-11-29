ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА със 7 победи за 40 дни след 4:0 срещу "Спартак" във Варна

Христо Янев определено се отразява добре на ЦСКА след кошмарния старт на сезона с Душан Керкез начело.

В среща от 17-ия кръг на елита "червените" биха 4:0 "Спартак" на бившия си наставник Гьоко Хаджиевски (отпреди 32 г.) във Варна.

Победата е 7-а поред, като серията стартира на 19 октомври с 1:0 над "Добруджа" в Добрич, или преди 40 дни (включва 6 успеха в първенството и 1 за купата)

Жордао откри резултата в 18-ата мин, а Джеймс Ето'о удвои в 34-ата мин. Леандро Годой (70, 77) оформи крайното 4:0, а нацели и 2 греди.

С трите крайморски точки ЦСКА събра 28 точки и се изкачи 4-и. "Спартак" има 16 на 12-ото място от 16 участници в Първа лига.

В други срещи Димитър Димитров-Херо записа първа победа начело на "Ботев" (Пд) след 2:1 над гостуващия "Черно море", а ЦСКА 1948 надви у дома също с 2:1 "Берое".

Така бистричани се доближиха на 5 т. от лидера "Левски", който утре играе със "Септември".

