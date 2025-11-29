ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралийският премиер се ожени, кучето Тото гордо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21813438 www.24chasa.bg

Александър Донски шампион на двойки на "Чалънджър" в Португалия

1084
Александър Донски Снимка: Startphoto

Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая с награден фонд от 145 250 евро.

Във финала българският национал и неговият партньор Тиаго Перейра от домакините надиграха французина Тео Арибаже и хърватина Нино Сердарушич с 6:2, 7:6 (8:6).

За Донски това е 20-а титла на двойки в кариерата и втора от турнирите "Чалънджър". По-рано през годината той стана шампион и в Кигали, Руанда.

Титлата в Мая ще донесе на българина рекордно класиране в световната ранглиста. 

Александър Донски Снимка: Startphoto

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)