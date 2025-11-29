Александър Донски шампион на двойки на "Чалънджър" в Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая с награден фонд от 145 250 евро.

Във финала българският национал и неговият партньор Тиаго Перейра от домакините надиграха французина Тео Арибаже и хърватина Нино Сердарушич с 6:2, 7:6 (8:6).

За Донски това е 20-а титла на двойки в кариерата и втора от турнирите "Чалънджър". По-рано през годината той стана шампион и в Кигали, Руанда.

Титлата в Мая ще донесе на българина рекордно класиране в световната ранглиста.