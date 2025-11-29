Оскар Пиастри спечели квалификацията в Катар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оскар Пиастри поне на хартия запази шансовете си за световна титла във Формула 1.

Австралиецът от "Макларън" спечели квалификацията за Гран при на Катар, а "Лусаил" е писта, която не позволява много изпреварвания и нещата ще зависят от стратегията с двете задължителни спирания в бокса.

До Пиастри на старта ще бъде неговият съотборник и водач в класирането Ландо Норис, който направи грешка и се отказа от последен шанс за бърза обиколка в квалификацията. На британеца му е необходимо да спечели състезанието, за да стане шампион.

Третата позиция е за носителя на 4 поредни титли Макс Верстапен с "Ред Бул".