Оскар Пиастри спечели квалификацията в Катар

Оскар Пиастри поне на хартия запази шансовете си за световна титла във Формула 1.
Австралиецът от "Макларън" спечели квалификацията за Гран при на Катар, а "Лусаил" е писта, която не позволява много изпреварвания и нещата ще зависят от стратегията с двете задължителни спирания в бокса.
До Пиастри на старта ще бъде неговият съотборник и водач в класирането Ландо Норис, който направи грешка и се отказа от последен шанс за бърза обиколка в квалификацията. На британеца му е необходимо да спечели състезанието, за да стане шампион.
Третата позиция е за носителя на 4 поредни титли Макс Верстапен с "Ред Бул".