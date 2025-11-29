ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 88 г. си отиде британският драматург Том Стопар...

Оскар Пиастри спечели квалификацията в Катар

1228
Президентът на Международната федерация по автомобилизъм Мохамед бен Сулайем поздравява Оскар Пиастри пред погледите на шефа на "Макларън" Зак Браун и Ландо Норис. Снимка: Ройтерс

Оскар Пиастри поне на хартия запази шансовете си за световна титла във Формула 1.

Австралиецът от "Макларън" спечели квалификацията за Гран при на Катар, а "Лусаил" е писта, която не позволява много изпреварвания и нещата ще зависят от стратегията с двете задължителни спирания в бокса. 

До Пиастри на старта ще бъде неговият съотборник и водач в класирането Ландо Норис, който направи грешка и се отказа от последен шанс за бърза обиколка в квалификацията. На британеца му е необходимо да спечели състезанието, за да стане шампион.

Третата позиция е за носителя на 4 поредни титли Макс Верстапен с "Ред Бул". 

