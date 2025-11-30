ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вени Антов подлуди Франция с 45 точки за победа

Венислав Антов Снимка: instagram.com/tlmvolley/

Световният вицешампион от Филипините 2025  Венислав Антов буквално подлуди Франция с невероятните 45 точки в срещата от 8-ия кръг на волейболното първенство, която неговият „Туркоан" спечели с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) като гост на водения от бившия национален селекционер на България Силвано Пранди „Шомон".

Още по-впечатляващото бе, че 44 дойдоха от бесните атаки на 21-годишния диагонал. Към тях двукратният шампион с "Левски" добави 1 от блокада

В отминалите 8 мача от първенството Вени е записал общо 162 точки.

„Туркоан" е трети със 7 победи, 1 загуба и 19 точки.

Лидер е „Монпелие" със 7/1/20, а втори – шампионът „Тур" също със 7/1/20 и по-лоша геймова разлика.

Венислав Антов Снимка: instagram.com/tlmvolley/

