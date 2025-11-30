ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи фермери в Гърция заплашват да блокира...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21815777 www.24chasa.bg

Меси класира "Интер Маями" на финал в САЩ с исторически рекорд

1500
СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят на "Интер Маями" Лионел Меси помогна на тима си да стигне до големия финал в МЛС. 

Аржентинецът и неговият тим биха 5:1 над "Ню Йорк Сити" във финалния плейоф в Източната конференция и така отиват да спорят за титлата в САЩ. Така съперник ще "Ванкувър Уайткапс", където играе Томас Мюлер.

Иначе Меси направи асистенция в мача. И по този начин вече номер 1 по този показател в историята на футбола. Головият пас на аржентинеца бе под номер 405 в кариерата му, с което счупи световния рекорд, държан преди това от унгарския и нападател Ференц Пушкаш (404).

През сезон 2025 Меси е отбелязал 38 гола и е дал 22 асистенции в 40 мача във всички турнири. Договорът му с "Интер Маями" е до 31 декември 2028 г.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България