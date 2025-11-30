Меси класира "Интер Маями" на финал в САЩ с исторически рекорд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Интер Маями" Лионел Меси помогна на тима си да стигне до големия финал в МЛС.

Аржентинецът и неговият тим биха 5:1 над "Ню Йорк Сити" във финалния плейоф в Източната конференция и така отиват да спорят за титлата в САЩ. Така съперник ще "Ванкувър Уайткапс", където играе Томас Мюлер.

Иначе Меси направи асистенция в мача. И по този начин вече номер 1 по този показател в историята на футбола. Головият пас на аржентинеца бе под номер 405 в кариерата му, с което счупи световния рекорд, държан преди това от унгарския и нападател Ференц Пушкаш (404).

През сезон 2025 Меси е отбелязал 38 гола и е дал 22 асистенции в 40 мача във всички турнири. Договорът му с "Интер Маями" е до 31 декември 2028 г.