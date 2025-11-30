ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За 4-и път "Фламенго" спечели Копа Либертадорес

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Фламенго" спечели Копа Либертадорес след победа на финала с 1:0 срещу Палмейрас и стана първият бразилски отбор, спечелил най-престижния южноамерикански клубен турнир четири пъти.

Бившият защитник на "Реал" (Мадрид), "Манчестър Сити" и "Ювентус" Данило донесе успеха с попадение с глава след центриране от корнер на Араскаета в 67-ата минута.

По този начин героят герой стана първият играч, спечелил два пъти Копа Либертадорес и две титли от Шампионската лига.

В пет от последните седем сезона или "Палмейрас", или "Фламенго" печелят Копа Либертадорес.

