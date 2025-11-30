"Левски" без Кирилов срещу "Септември"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес за мача от 17-ия кръг на Първа лига срещу "Септември". Двубоят на стадион „Георги Аспарухов" е в неделя, 30 ноември от 17:30 часа.

Извън строя остават контузените Радослав Кирилов и Карл Фабиен. Двамата тренираха наравно със съотборниците си в последните дни, но предводителят на столичани решава да им даде още почивка.

Ето и цялата група на „сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.