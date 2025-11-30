Треньор за Игор Тиаго: Не е нормално футболист от българското първенство да прави това във Висшата лига

Не е нормално футболисти от българското или белгийското първенство да имат такъв отпечатък върху Висшата лига, заяви мениджърът на "Брентфорд" Кийт Андрюс относно нападателя Игор Тиаго. Бившият играч на "Лудогорец" вече има 11 попадения за сезона и изостава само с три от Ерлинг Холанд, след като се разписа два пъти за победа с 3:1 срещу "Бърнли".

Тиаго игра за българските шампиони между януари 2022 и януари 2023, записвайки 55 мача, 21 гола и 11 асистенции. "Лудогорец" го продаде на белгийския "Брюж" за около 11 милиона евро, а след още година бразилецът реализира трансфер на стойност 33 милиона евро в "Брентфорд".

Тиаго записа само осем мача в първия си сезон във Висшата лига, който бе преждевременно прекратен заради контузия. През тази година обаче той блести.

Попитан дали е очаквал такъв сезон от Тиаго, Андрюс отговори: "По-скоро не, ако трябва да бъда честен. Не е нормално футболисти от българското или белгийското първенство да имат такъв отпечатък върху Висшата лига, когато се завръщат след една година лечение на контузия".

"Щях да ви гледам в очите и да ви лъжа, ако бях казал нещо различно. Знаех, че той ще изпъква на терена заради физическата си мощ и футболните си качества, но броят на головете му и цялостното му представяне са наистина много, много впечатляващи", каза още той, цитиран от агенция Ройтерс, пише БТА.