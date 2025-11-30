Никола Цолов взе точки още в първия си уикенд във Формула 2

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов спечели точки още в първото си основно състезание във Формула 2.

Българският пилот стартира от 7-ата позиция, после се движеше около топ 10, но получи наказание от 5 секунди, защото механиците не освободиха безопасно автомобила му в бокса след смяната на гуми. Въпреки това състезателят на "Кампос рейсинг" завърши 7-и и с 6 точки е 18-и в генералното класиране кръг преди края.

Победител стана Виктор Мартен (Фр), следван от Леонардо Форнароли (Ит), който е новият шампион във Формула 2.

Цолов ще участва и във финала на сезона в Абу Даби в края на другата седмица.