"Юнайтед" си припомни какво е обрат във Висшата лига, би "Кристал Палас" 2:1

"Манчестър Юнайтед" се завърна на победния път във Висшата лига, при това след обрат.

Воденият от Рубен Аморим тим спечели като гост 2:1 над "Кристал Палас".

До почивката "червените дяволи" губеха. Звездата на тима Жан-Филип Матета откри резултата след повторно изпълнена дузпа в 36-ата минута.

През втората част обаче с голове на Джошуа Зиркзее и Мейсън Маунт "Юнайтед" стигна победата.

С 3-те точки рекордьорът по отличие във Висшата лига се изкачи на до 6-ото място в елита. Тимът на Аморим събра 21 точки. "Палас" е с 1 по-малко и позиция по-надолу в подреждането.

Иначе след близо години грандът постигна обрат след паузата в елита на Англия. За последно това се случи на 16 януари 2024 г., когато "Юнайтед" обърна "Саутхемптън" от 0:1 до 3:1.