Терзиев: От утре започваме събирането на боклук в ...

Вятър отложи второто състезание на Зографски във Финландия

1300
Владимир Зографски Снимка: БФСки

Състезанието от световната купа по ски скокове в Рука, Финландия, бе отменено заради лошите условия във финландския курорт, съобщава Международната ски федерация. Стартът първоначално бе отложен с половин час, а след това и канселиран.

През почти целия уикенд в Рука има силни ветрове, които отмениха и вторите скокове от петия кръг за сезона. Така резултатите от първия кръг стана официални за деня и Владимир Зографски записа лично най-добро постижение в кариерата си с четвърто място.

Анже Ланишек вече е в серия от две победи и води в класирането на световната купа по ски скокове преди следващия двоен кръг във Висла, Полша. Състезанията са насрочени за уикенда 6-7 декември. След това турът се отправя към Германия и Швейцария, преди "Четирите шанци" в края на годината.

Владимир Зографски Снимка: БФСки

