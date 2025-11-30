"Лудогорец" влезе в серия, Чочев с гол №10 в елита

С идването на новия треньор в "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо, дойдоха и резултатите в 14-кратните шампиони на България. Серийният първенец у нас би 2:0 вкъщи един от най-трудните съперници през кампанията "Ботев" (Враца). Това бе 3-а поредна победа за разградчани във всички турнири, а това не се случвало отдавна.

С успеха "Лудогорец" съкрати поне временно изоставането си от лидера "Левски" и е на 8 точки от върха при равни към момента мачове. По-късно обаче "сините" приемат "Септември". Разградчани са 3-и в класирането с 30 точки. Врачани има 21 точки и са 8-и.

Иначе в Разград резултатът откри Ивайло Чочев (27'). За национала на България това бе 10-и гол в родното първенство през сезона. Завърналият се през миналата седмица след тежка контузия Квадво Дуа пък направи 2:0 в 71-ата мин, за да подпечата победата на "Лудогорец".