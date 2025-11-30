Никола Цолов: Финал в топ 10 - няма как да не съм доволен

Никола Цолов бе видимо доволен от дебюта си във Формула 2. В Катар той се класира 7-и в основното състезание и спечели 6 точки.

"Като за първи път мисля, че се получи добре. Щастлив съм от уикенда, финал в топ 10 – мисля ,че е добър старт. Чувствам се много по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от колата. На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време. Все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести. Предната лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре", коментира Цолов.