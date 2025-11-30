ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Норвежкият суверенен фонд иска доклад за човешките...

"Гьозтепе" на Мъри с обрат в Турция, излезе 4-и

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

"Гьозтепе", воден от Станимир Стоилов. победи с 2:1 като гост "Анталияспор". Отборът на Мъри стигна до успеха след бърз обрат през втората част. Домакините поведоха 39-ата минута с гол на Вейсел Саръ. Три минути след почивката Таха Алтъкардеш изравни. В 52-ата минута Хуан Сантос вкара победното попадение.

С успеха отборът на българския спец излезе на 4-о място във временното класиране с актив от 26 точки.

Следващият мач на "Гьозтепе" е от купата на Турция идната сряда, а съперник ще е "Чаршъ Бейоолу".

