Георги Павлов поздрави клуб „Черно море 2005" – Балчик за 20-годишния юбилей

Георги Павлов поздрави клуб „Черно море 2005" – Балчик за двадесет годишния юбилей

Спортен клуб „Черно море 2005" – Балчик отпразнува своя двадесет годишен юбилей на бляскава церемония в „Мелницата" в Балчик на 29 ноември 2025-а.

Церемонията бе уважена от президента на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов, кмета на община Балчик Николай Ангелов, десетки атлети и треньори, както и приятели, партньори и фенове на клуба.

Павлов спомена, че клубът е пример за това как се работи в симбиоза за развитието на леката атлетика между клуб, община, държава и федерация, и как се преодоляват предизвикателствата, пред които за изправени повечето атлетически клубове в България.

Поздравителен адрес от името на президента на Европейската атлетика Добромир Карамаринов прочете Илиян Пищиков – генерален секретар на Българска федерация лека атлетика.

Георги Павлов връчи и благодарствен плакет на Десислава Андреева – президент на СКЛА „Черно море 2005" – Балчик, а от името на клуба той взе почетен знак за „Приятел на СКЛА Чено море 2005 – Балчик".

Андреева, която беше водещ на церемонията, даде отчет за дейността и успехите, а по-късно представи най-силните атлети на клуба за 2025-а година.

Според удивителната статистика за успехите на клуба за двадесет години атлетите „Черно море 2005" – Балчик са спечелили: един сребърен медал от младежки олимпийски игри, един златен и един бронзов медал от европейски младежки олимпийски фестивал, два сребърни медала от европейски първенства, 4 златни, 4 сребърни и 2 бронзови от балкански шампионати, 11 атлети са поставили 37 национални рекорди, а медалите зв актива на клуба от участия на български състезания са общо 831 (314 златни, 253 сребърни и 264 бронзови). Само за изминалата 2025 година в сметката на клуба са записани 46 медала от състезания в България (15 златни, 13 сребърни и 18 бронзови), както и един бронзов от балкански шампионат и поставен нов национален рекорд за девойки под 18 години в дисциплината мятане на чук.

Всички топ атлети за 2025-а получиха купи и награди, като номер едно за поредна година бе най-добрият ни хвърляч в мятането на чук Валентин Андреев.

Видео поздрави за годишнината на клуба бяха излъчени с мулти медия с пожелания от атлетическите ни звезди Милица Мирчева (национална рекордьорка в бяганията на дълги разстояния), Росен Карамфилов (световен рекордьор на гюле за юноши под 18 години и многократен национален шампион на диск), Георги Иванов (двукратен световен шампион за юноши на гюле и национален рекордьор на гюле) и Александра Начева (световна шампионка на троен скок за девойки).

След официалната част всички наградени и официалните гости се събраха пред огромна торта, а президентът на клуба Десислава Андреева и старши треньорът Андриан Андреев духнаха 20 свещички запалени върху лакомството, на което имаше надпис „20 години – Само силните оцеляват – СКЛА Черно море 2005 Балчик".

Гостите на тържеството бяха посрещани с историческа фото изложба с публикации за клуба от 2005-а до ден днешен подготвена от журналистката Марияна Върбанова, а след това всеки получи и значка с логото на клуба, което е чукохвърляч.

Неофициалната част на вечерта завърши след полунощ, когато Андриан Андреев бе поздравен от останалите гости за именния си ден.