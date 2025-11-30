"Левски" е зимен първенец в България, "сините" с най-изразителна победа през сезона - 7:0

"Левски" 100% ще посрещне Нова година на върха в елита на България - нещо, което отдавна не се е случвало. "Сините" на Хулио Веласкес си извоюваха титлата зимен първенец, след като разгромиха вкъщи "Септември" 7:0 в срещата от 17-ия кръг на първенството. Успехът е най-изразителният за столичани от началото на сезона.

По този начин играчите от "Герена" събраха 41 точки, 8 повече от втория ЦСКА 1948 и 11 пред "Лудогорец", който обаче е с мач по-малко. До края на календарната година остават 2 мача, само разградчани имат 3, но и да ги спечелят, а "сините" да паднат, няма как "Левски" да бъде бутнат от върха.

На "Герена" домакините поведоха след автогол Озорнвафор в 38-ата мин. В края на първото полувреме пък гостите останаха с 10 души, след като Йонашчъ получи втори жълт картон и бе изгонен. В рамките на 2 мин през втората част пък "Левски" реши всичко с голове на Мазир Сула (52) и Евертон Бала (54).

Сула вкара второто си попадение в мача в 70-ата мин, за да направи 4:0. Рилдо направи разгрома пълен с 80-ата мин, вкарвайки 5-и гол във вратата на съперника. За бразилеца това бе дебютен гол с екипа на "сините".

Марин Петков вкара дежурния си гол, след като се появи от пейката. Юношата на "Левски" бе точен в 84-ата мин. Крайното 7:0 оформи бранителя Макун (88).

"Септември" остава на 15-о място с актив от 14 точки.

До края на годината в шампионата за "Левски" остават 2 гостувания - първо на "Славия" в четвъртък, а след това на "Спартак" (Варна) в края на седмицата.