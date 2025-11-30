ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макс Верстапен спечели и в Катар, титлата се решава в последния старт

2024
Макс Верстапен запази шансовете си за пета поредна титла. Снимка: Ройтерс

Двама се дебнат, а третият печели.

Точно това се получи в състезанието за Голямата награда на Катар във Формула 1. Ландо Норис се нуждаеше от победа, за да си осигури титлата кръг преди края на сезона, но заради стратегията на “Макларън” ще трябва да почака.

Първото място е за четирикратния шампион Макс Верстапен с “Ред Бул”. Втори завърши стартиралият от първа позиця Оскар Пиастри с другия “Макларън”, следван от Карлос Сайнц (“Уилямс”) и Норис.

В края Ландо май бе пропуснат от Кими Антонели (“Мерцедес”) и е 4-и. Така преди Абу Даби Норис има 408 точки, Верстапен е с 396, а Пиастри - с 392.

