"Нефтохимик 2010" записа шести пореден успех в първенството по волейбол

"Нефтохимик 2010" постигна шестата си последователна победа в първенството по волейбол за мъже. В мач от седмия кръг отборът от Бургас се наложи с 3:1 (25:22, 26:24, 18:25, 25:20) над домакина "Монтана", съобщава БТА.

"Нефтохимик 2010" излезе на първо място в класирането с актив от 17 точки, с 3 пред "Локомотив Авиа" и "Левски София".

"Монтана" успя да се противопостави успешно на фаворита в мача единствено в третата част. Тогава монтанци натрупаха преднина от 16:12 и намалиха изоставането си в срещата след 25:18.

Преди това бургазлии спасиха геймбол и взеха аванс от 2:0 в мача след трудно 26:24.

Мартин Кръстев се отличи с 13 точки за победителите, а съотборникът му Калоян Балабанов добави още 11 точки.

Кристиан Валчак завърши с 15 точки за домакините.

В друга среща от кръга "Дея спорт" победи с 3:2 (25:19, 26:24, 24:26, 22:25, 15:13) като гост "Берое 2016". Бургазлии изпуснаха преднина от два гейма и един мачбол, но при начален удар за "зелените".

Тайбрекът беше равностоен, но "Дея спорт" поведе решително с 12:10 и приключи двубоя при 15:13.

Бившият национал Валентин Братоев се отличи с 21 точки за победителите, докато Пламен Шекерджиев реализира 20 точки за отбора от Стара Загора.

"Берое 2016" е на пето място, докато бургазлии заемат седмата позиция.

В понеделник "Черно море" посреща ЦСКА в последен мач от кръга.